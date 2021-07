Pane tähele! Kuus varajast närvivapustuse ohumärki, mida ei tohi ignoreerida

On tähtis meeles pidada, et närvivapustus pole meditsiiniline seisund ja see nimi pole meditsiiniline termin. Siin on kuus varajast närvivapustuse ohumärki, mida sa ei tohiks ignoreerida.

1. Ebaühtlane südamerütm

Emotsionaalsele kokkuvarisemisele viitavaid märke on palju, kuid kõige levinumaks on ebaühtlased südamelöögid. Närvivapustuse jooksul võid sa tunda nagu lööks su süda nii kiiresti, et hüppab kohe rinnust välja, mille tõttu on ka raske hingata.

2. Pingest tekkinud peavalud

Stress ja ärevus võivad olla peavalude põhjustajad. Kogu pinge koguneb ajju ja muutub lõpuks peavaluks.

3. Korrapäratu uni

Stressi all kannatades võib olla raske korralikult magada. Tihti võid sa selle tõttu isegi üle magada, kuid samas ärgata nagu poleks sa tibakestki maganud. Unetus võib hoida sind üleval tunde, öö jooksul sind tihedalt voodist tõusma panna või põhjustada väga varajast ärkamist.

4. Ärritunud kõht

Tihti võib olla ärevus krooniliste kõhuvalude kurja juureks. Su seedesüsteem on otseselt ühendatud su vaimse tervisega ehk kui sul on kõhuprobleemid, on see tihti tingitud mentaalsetest probleemidest. Ärritatud soole sündroom käivitub immuunsüsteemi reaktsioonina liigsele stressile.

5. Keskendumishäired

Veel üks emotsionaalse kokkuvarisemise sümptom on keskendumisraskused. Sa oled olnud liiga keskendunud mitmele asjale korraga, nii et nüüd on sul võimatu mingile kindlale ülesandele keskendada. Stressil on võime suurendada su aju keskendumisvõimet, kuid krooniline stress teeb just vastupidist. On paljusid juhtumeid, mil pidev stress on hakanud mõjutama inimese mälu.

Allikas: YourTango