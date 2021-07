Milleks kannatada? Kui sul läheb autos istudes kergesti süda pahaks, toimi niiviisi

Kui oled autos või rongis, annavad silmad ja sisekõrv kehale teada, et sa liigud. Kuid kuna sa tegelikult oled paigal, edastavad su musklid ja liigesed sõnumit, et oled paigal. Nende signaalide kokkupõrge tekitabki iiveldustunnet. Viimane ei pea tingimata ainult mõnes transpordivahendis tekkima, vaid see võib juhtuda ka siis, kui mängid videomänge või kasutad virtuaalreaalsuse seadet.