Pidev müra väsitab ja ajab tigedaks? See on üks suurepärane viis, kuidas end maandada

“Kui see kogemus on meeldiv, siis võib ennast õnnitleda, aga kui see on keerulisem, siis on ka väga hea, sest see on võimalus lahti lasta seda, mida pole enam vaja, ja peale helirännakut ongi uuenenud tunne,” selgitab Märtmaa, et kogemus võib olla erinev.