Apteeker annab nõu, kuidas levinumate traumade puhul käituda ja mille järgi tunda ära tõsine vigastus

Päikesepõletuste vältimiseks soovitab apteeker kasutada päikesekaitsekreemi ning katta pea mütsi või rätiga. “Kui päikesepõletus on tekkinud, saab abi spetsiaalsetest jahutavatest geelidest, mis leevendavad valu, desinfitseerivad ja niisutavad nahka. Samuti võib päikesepõletust aidata leevendada aaloed sisaldav geel,” räägib Hirvlaan ja juhib tähelepanu, et hapukoor päikesepõletust ei leevenda, vaid võib päikesepõletuse hoopiski hullemaks teha.

Farmatseut paneb südamele, et kindlasti tuleks arsti poole pöörduda või kutsuda kiirabi siis, kui pärast traumat kaotab inimene teadvuse. “Isegi siis, kui teadvus kaob ainult hetkeks, võib see tähendada, et inimene on saanud peapõrutuse,” põhjendab Hirvlaan ja lisab, et peapõrutusele viitavad pärast kukkumist tekkiv iiveldus, loidus, segasusseisusund, tasakaaluhäired, muutused nägemises, muutused kõnes ja keskendumisraskused.

Väikelapsed vajavad farmatseudi sõnul rohkem tähelepanu. “Kui kukub väikelaps, kes ei oska ennast veel hästi väljendada, siis tuleks vanemal last kindlasti veel mitu tundi pärast kukkumist jälgida ning peapõrutuse tunnuste ilmnemisel kutsuda kiirabi,” selgitas Hirvlaan.

Apteeker rõhutab, et lisaks peapõrutuse ohule on oluline minna arsti juurde siis, kui trauma tõttu ei saa inimene ennast liigutada või liigutamine tekitab valu. Ka siis, kui kukkumisel tekkinud haavast tuleb rohkelt verd või on näha, et haav on sügav ja pikk, sest selline haav vajab enamasti õmblemist.