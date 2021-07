Pidev kananahk ka soojade ilmadega? Teeme selgeks, mis seda põhjustab ja kuidas sellest lahti saada

Kui soovid paar kilo kaotada, on esimene samm liigse rasva söömine lõpetada. Kuid kui jätad oma menüüst välja ka tervislikud rasvad, võid seda tehes hoopis kaalus juurde võtta ning mõned nahaprobleemid võivad hoopis süveneda. Kui su keha ei saa piisavalt oomega-3- ja -6-rasvhappeid, võib see põhjustada põletikku ja punne nahal.

3. Käid liiga kuuma duši all

Kuumad dušid pole küll kananaha põhjustajateks, kuid võivad olemasolevat probleemi hullemaks muuta. Samuti eemaldab liiga pikalt duši all mõnulemine nahast loomulikud õlid ning jätab selle kuivaks ja ärritunuks. Pigem võta lühikesi soojasid vanne ja tupsuta pärast nahk õrnalt kuivaks.

Enamus meist tarbib päeva jooksul parajas koguses piimatooteid, kuid ole siiski ettevaatlik, et sa üle normi ei manustaks. Paljudel tekib ajaga laktoositalumatus, mida põhjustab talumatus teatud proteiini vastu, mida leidub piimatoodetes.

Et kananahast lahti saada on soovitatav mõneks ajaks (vähemalt kuueks nädalaks) piimatooted kõrvale jätta ja nende asemel näiteks taimset piima tarbida.

Kananahk on põhjustatud keratiini liigsest kogunemisest pooridesse, seetõttu võivad lõhnastatud nahahooldustooted seda veel hullemaks muuta. Su lemmikseep võib küll lõhnata nagu roosiaed, kuid suure tõenäosusega peitub selles tehislikke lõhnaaineid, mis ummistavad su poore ja põhjustavad põletikke.

Liiga pingul olevad riided ei ole head mitmete põhjuste tõttu ja üheks neist on asjaolu, et need võivad põhjustada nahalöövet ja kananaha hullemaks muuta. Liibuvad riided ei lase nahal hingata ning ärritavad seda.