Arvamus: ühiskond teeb intiimses mõttes meestele liiga! Pole veel kuulnud, et naised oma erutuvust treeniksid

"Juhtusin venekeelses netis lugema ühe noormehe suguelu kohta. Mees polnud kordagi naist saanud, teadis asja ainult teoreetiliselt. Enne tegeles ainult onaneerimisega. Siis aga sai ühe neiuga voodisse mindud ja kõiki oma teoreetilisi teadmisi järgi proovitud. Neiu jäi väga rahule, aga mees ise arvas, et asi polnud pingutamist väärt. Naise erutamisega ja hilisema rahuldamisega tuli nii palju vaeva näha, et asi sarnanes väga hea, aga jube kalli ostuga. Onaneerimisega oli palju lihtsam.

Ma ise arvasin, et meie ühiskond teeb intiimses mõttes meestele liiga. Enamus mehi saab orgasmi mõne minutiga, naisega selle aja jooksul ei juhtu veel mitte midagi. Selleks, et naine rahule jääks, peab mees eelnevalt oma vastupidavust treenima. Et suudaks orgasmi võimalikult kaua edasi lükata. Aga ma pole veel kuulnud, et naised oleksid oma erutuvust treeninud.