Kaal üldse ei lange? Pole ka ime, kui tarbid neid toite, mis ainevahetust aeglustavad

Millised toiduained muudavad ainevahetust aeglasemaks?

Alkohol

Alkohol teeb paksuks ja mitte ainult rohkete kalorite tõttu. Uuringute järgi mõjutab alkohol tugevalt ainevahetust, nimelt vähendab alkohol keha võimet kaloreid põletada.

Tavaline jogurt

Kõik jogurtid ei ole sama toiteväärtusega. Kreeka jogurt ja skyr on tervislikud, puuviljajogurtid aga ei ole sama toiteväärtusega. Nimelt sisaldavad nad liiga palju suhkrut ning vähe valku. Valgud aga on need, mis toidavad lihaseid ja aitavad säilitada normaalset lihasmassi, hoolitsedes samuti ainevahetuse kiiruse eest. Ja nagu teada, mida suurem on lihasmass, seda rohkem põletab keha kaloreid ka puhkeajal. Tavalised jogurtid sisaldavad liiga palju suhkrut, mis võib põhjustada veresuhkru kõikumist.

Puuviljamahlad

Jutt käib muidugi poes müügil olevatest mahladest. Sest nii nagu jogurtid, sisaldavad ka puuviljamahlad palju suhkrut, mis põhjustab veresuhkru kõikumist ja tekitab suuremat söögiisu, soodustades samuti rasvade ladestumist.

Magusad joogid

Paljud magusad joogid sisaldavad maisisiirupit. Tegemist on magusainega, mis sisaldab liiga palju puuviljasuhkrut ehk fruktoosi. Fruktoos aga ei metaboliseeru organismis ning imendub otse verre nagu glükoos ja võib muuta ainevahetust aeglasemaks. Erinevad uuringud on kinnitanud, et aeglase ainevahetuse ning maisisiirupi tarbimise vahel on otsene seos.

Praetud toidud

Praetud toidud sisaldavad liiga palju trans-rasvhappeid, mis võivad muuta ainevahetust aeglasemaks. Ka soodustab selline toit rasva ladestumist kõhupiirkonda.

Töödeldud ja sügavkülmutatud toit

Sellised toidud sisaldavad sageli liiga palju suhkrut, soola ja halbu rasvhappeid, mis muudavad ainevahetust aeglasemaks.

Teraviljabatoonid

Neid peetakse sageli tervislikeks, tegelikkuses põhjustavad need batoonid aga ainevahetuse aeglustumist. Teraviljabatoonid sisaldavad küll tervislikke teravilju ja seemneid, samuti aga suhkrut, maisisiirupit ja säilitusaineid, mis võivad muuta ka kõige kiirema ainevahetuse aeglasemaks.

