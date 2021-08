Naised, oluline teadmine: mida tähendavad vooluse erinevad värvused ja millal peaks muret tundma?

Tähtis on meeles pidada, et tupeeritise värv muutub su hormoonide tasemest sõltuvalt, ehk menstruaaltsükli vältel. Kuid kui valge eritis hakkab lõhnama imelikult või näeb välja teistsugune, võib see tähendada, et sul on üks järgmistest ravi vajavatest seisunditest.