Oled juba proovinud? Seitse uut kohvitrendi, mis maitsevad hästi ja on tervisele head

1. Külmpruulitud kohv

See trend on juba päris pikalt eksisteerinud, kuid muutub aina levinumaks. Esimene asi, mis sa selle kohta teadma pead, on asjaolu, et see ei ole lihtsalt kohv jääga. Et jook läheks külmpruulitud kohvi alla, peab see vähemalt 12 tundi seisma. See on natuke kangem kui su tavapärane kohv ning samuti vähem happeline.

2. Matcha latte

Matcha kuulub rohelise tee alla, kuid on kasvatatud, töödeldud ja valmistatud teistmoodi. See jook on parem, sest kohv annab sulle kohese kofeiinilaksu, aga matcha efekt on rahulikuma tõusuga ning püsib ka kauem. Samuti on see jook väga rikas antioksüdantide poolest ning põletab ka kaloreid.

3. Proffee

See on kuulus TikToki jook, mis kujutab endast proteiinipulbri ja kohvi segu. Tegemist on trennitegijatele ideaalse märjukesega. Jook on ka eriti hea menopausis olevatele naistele, sest aitab menopausi tõttu nõrgenenud musklitel paremat toonust saavutada ja vormi saada.

4. Seenekohv

Ei, see ei ole tehtud tavalistest šampinjonidest või kukeseentest, vaid erilistest seentest! (näiteks chaga või reishi). Nendel raviseentel on palju häid omadusi: näiteks aitavad nad kaasa maksa tervisele ja on seedimise jaoks head.

5. Kollageenikohv

Lisades kollageeni kohvi sisse, vähendab see kortsukesi ja lõtvunud nahka ning parandab naha elastsust.

6. Kurkum latte

See trendijook pärineb algupäraselt Indiast. Kurkum aitab ära hoida põletikke, parandab ainevahetust ning aitab isegi ärevuse vastu. Samuti on see hea ravim lihasvalu korral.

7. “Kuulikindel” kohv

See kohv on segatud rasvaga, kuid üllataval kombel aitab kaalu kaotada. Jook koosneb kohvist, ilma soolata võist ning MCT õlist (puhtast kookosõlist). MCT õli on seotud kaloreid põletava toimega. Selle asemel, et rasva kehasse talletada, aitab jook seda kiiresti kaotada.

Mitu tassi kohvi päevas on normaalne?

Kohviga ei tasu kindlasti üle pingutada. Õiges koguses on see tervisele hea, kuid üle 3–5 tassi (olenevalt kofeiini sisaldusest) ei tasuks juua.

Allikas: Woman and home