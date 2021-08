"Väsimus, millest me siin räägime on tohutu," ütleb toitumisspetsialist Jennie Gough , kes on ka ise selle seisundi all kannatanud kuid sellest üle saanud.

Gough selgitab, et kurnatus ei ole nagu tavaline väsimus. Pigem võrdleb toitumisspetsialist seda nii: "See on nagu sa prooviksid liikuda läbi paksu muda ja mõelda pidevalt läbi paksu udu. Kõik, mida sa teha tahad on ainult pikali heita ja magada ning veel veidi magada. Kõik ümbritsev jätab teid sel perioodil ükskõikseks."