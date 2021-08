Ajukasvajaga võitleva Eeva abikaasa Erki: Eeva enesetunne on veelgi parem, tunnen alandlikkust elu ees

Iseseisev mõtlemine – see ei tähenda arstide rollile vastu seismist, vaid püüdu tervena elamise põhimõtete kohta rohkem teada saada ja nende järgi talitada. Jah, see hõlmab palju lugemist ja analüüsimist, ent selleta anname kontrolli endalt ära. Arstid tegelevad reeglina tagajärgedega ja võimalusel püüavad aidata inimese august välja. On haigusi, mille ees kogu maailma meditsiin on jõuetu. See ei tähenda, et inimese olukord on ettemääratult lootusetu. Vastutuse võtmine tähendab muuhulgas seda, et ei jääda ainiti lootma üksnes arsti või kellegi kolmanda tööle. Arstid aitavad ravida, ise tuleb tegeleda tervendamisega! Kasvaja eemaldamine, kiiritus- ja keemiaravi on suunatud juba tekkinud kasvaja ehk tagajärje vastu. Need ei panusta ennetusse. Samas, kõrgetasemelisele ajukirurgiale, mida ka Eeva kogenud on, ei olegi agressiivse kasvaja korral alternatiivi. See loob eelduse, et edenemine saaks aset leida. Kiiritus- ja keemiaravi, hävitades kasvajat, annavad samas ägeda põntsu immuunsuse pihta. Need võivad agressiivse haiguse korral olla hädavajalikud, et haigusele otsustavat vasturünnakut alustada, aga sellega ei tohiks piirduda. Üks suurimaid ülesnoppimisi, mida keegi võiks siit teha, on see, et lisaks sellele mida meditsiin tänapäeval võimaldab tuleb ise veelgi rohkem panustada, et haigust võita, sellest õppida ja terveks jääda. Ega ideaalse tervisekäitumiseni ei suudaks vast ükski inimene jõuda – väikesed vigurid on OK –, aga kandva mõjuga muutused on jõukohased igaühele.