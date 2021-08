FOTOD | Inspireeriv! 74aastasest naisest sai Instagrami kuulsus ja eeskuju miljonitele jälgijatele

Joani tütar Michelle motiveeris ema teekonda alustama



Joan teadis väga hästi, et midagi peab muutuma. Ta tütar rääkis pisarates, et ema lõpetab varsti vanadekodus, kui midagi ei muutu. Seejärel ühines Joan grupi naistega, kel kõigil oli sama eesmärk. Vähem kui nelja aastaga kaotas ta 40 kilo. Hetkel on ta eesmärgiks edaspidigi treenimist jätkata.

Oli hetki, millal Joan tahtis alla anda

Joan ei soovinud tagasi alguspunkti minna ning teadis, et ei taha lõpetada haiglas ega vanadekodus. Areng tuli aeglaselt, aga naine oli enesekindel, et tulemus on seda kõike väärt.

Hetkel on vanaproua jõudnud tänu treeningutele punkti, kus ta tunneb ennast täiesti teise inimesena. Joan on jõusaalis enesekindlam ja ta oskab valmistada tervislikke ja tasakaalustatud toite. Ta sööb viis korda päevas ning samuti käib jõusaalis viis korda nädalas.

Tehnoloogiaga koos töötamine polnud lihtne

Joani tütar aitas emal Instagrami konto luua. Mida rohkem Joan oma teekonnast postitas ja sellest rääkis, seda rohkem inimesi teda jälgima hakkas. Kuid oli ka hetki, millal Joan nuttis tehnoloogia ja oma saamatuse pärast. Õnneks ei andnud ta kunagi alla. Nüüd armastab Joan üle kõige teiste meeste ja naistega ühenduses olemist ning nende inspireerimist. Ta on õppinud selle aja jooksul väga palju ja teiste aitamine on talle tohutult tähtis. Joan soovib, et kõik teaksid: teekond polnud lihtne, aga ta soovib anda teistele enesekindlust alustamiseks.

Tuleb plaanist kinni pidada ja mitte alla anda

„Muutuste tegemine on raske, kuid seda väärt ning see on põhjus, miks sa oma plaanist kinni pead pidama,“ soovitab Joan. „Trenniga alustades ei suuda sa alguses võib-olla väga palju teha, kuid on tähtis teha nii palju kui võimalik ning sealt aina edasi liikuda.“