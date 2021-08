Proovi järele! Need on hommikupraktikad, mis on muutnud edukate ja palju saavutanud inimeste elu

Hommikune trenn peaks olema sinu päevarutiini peamine osa. Isegi vaid mõneminutiline trenn igal hommikul tõstab oluliselt su energiataset, parandab tervist, tõstab enesehinnangut ja emotsionaalset heaolu ning võimaldab sul paremaid mõtteid mõelda ning kauem keskenduda. Hommikuvõimlemine on liiga kasulik selleks, et seda eirata. Enda liigutamine üsna kohe pärast ärkamist aitab sul virguda, vaimset selgust saavutada ja päeva lõpuni kõrgemat energiataset hoida.

Meditatsiooni olemus on oma meele vaigistamine või keskendumine mingiks ajaperioodiks. Uuring uuringu järel tõestab, et meditatsioon võib medikamendist tõhusamaks osutuda. Uuringud seovad meditatsiooni ainevahetuse, vererõhu, ajutegevuse ja teiste keha funktsioonide paranemisega. See võib leevendada stressi ja valu, aidata kaasa heale unele, tugevdada keskendumise ja fookustamise võimet ning isegi pikendada eluiga. Meditatsiooniks pole ka palju aega vaja. Piisab paarist minutist päevas, et meditatsiooni kasulikkust tunnetada.

Visualiseerimine või ka loov kujutlemine või vaimne läbimäng viitab praktikale, mis püüab sinu kujutlusvõime abil mingist kindlast tegevusest või tulemusest mentaalsete piltide loomisega sinu välismaailma positiivseid tulemusi genereerida. Visualiseerimist ehk oma soovitud tulemuste või saavutuste täpset ettekujutamist ning sellele järgnevat vaimset läbimängu tegevustest, mida peab soovitu saavutamiseks tegema, kasutavad sagedasti sportlased oma tulemuste parandamiseks. Paljud väga edukad inimesed, sh avaliku elu tegelased, on kinnitanud, et visualiseerimine on nende edu saavutamisel suurt rolli mänginud. Nende hulgas Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey ja taaskord üks ja ainus Oprah.