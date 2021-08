Igapäevane väsimus, peavalu või lihaskrambid? Ära unusta seda olulist lisandit!

Azeta e-apteegi kohta jagab kommentaare apteegi juhataja Aleksei Gladstein, kelle sõnul on magneesiumi toidulisandid viimase kolme kuu jooksul saanud üheks populaarseimaks tellitavaks tootegrupiks: „Kuna magneesium kannab meie organismis väga tähtsat rolli, siis on tähtis seda ka piisavalt tarbida. Sellest mineraalainest sõltub meie lihaste töö, südame tervis ja ka luude tugevus.“

Lisaks päikesekaitsekreemidele, valuvaigistitele ning BioBlock Sars-Cov-2 spreidele ongi Azeta e-apteegi tabeli tippu tüürinud ka magneesiumit sisaldavad toidulisandid. Kuna igapäevaste tervise- ja ilutoodete soetamiseks ei pea enam poodi kohale minema, siis on inimesed hakanud endale rohkem toidulisandeid mugavalt koju tellima. „E-apteeki eelistavad kasutajad, kes usaldavad e-konsultatsiooni või teavad, millist toodet nad soovivad soetada. Toidulisandite puhul on inimesed üldiselt väga palju eeltööd teinud ning teavad, mida soovivad tellida,“ selgitas Gladstein ja lisas, et kahtluse korral on kliendil alati võimalik proviisorilt nõu küsida.

Kes ja miks võiks magneesiumit sisaldavaid toidulisandeid tarbida?

Esialgu tuleks tavapärase arstikülastuse käigus kindlaks teha, kas magneesiumitase kehas on piisav. Väga suur osa inimestest, kes magneesiumipuuduse all kannatavad, ise seda ei teagi. Pärast seda on võimalik magneesiumit sisaldavaid toidulisandeid osta nii tavaliste tablettide kui ka vees lahustuvate tablettide kujul, seega leiab iga soovija endale sobiliku variandi. Magneesium sobib toidulisandina tarvitamiseks kõikidele.

Gladstein toob välja magneesiumi tähtsuse meie organismis ning põhjused, miks võiks neid tarbida:

Magneesium osaleb sadades biokeemilistes reaktsioonides — magneesium aitab muuta toidu energiaks, reguleerib ülekandeainete tööd ning osaleb lihaste töös. Just seetõttu võiksid mõelda magneesiumit sisaldavatele toidulisanditele, kui tegeled tervisespordiga või sind painavad lihaskrambid.

Migreen võib saada leevendust magneesiumist — migreeni iseloomustab väga tugev peavalu, millega võivad kaasneda ka iiveldus ja oksendamine. Uuringutest selgus, et migreeni all kannatavate patsientide seas on suuremal osal neist magneesiumipuudus. Seega peaksid väsimusega, peavaludega ning migreeniga kimpus olevad inimesed peavalu ja migreenihoogude ennetamiseks enda menüüsse lisama magneesiumit.