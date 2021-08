Naised, olge tähelepanelikud: peale teatud elumuutust hakkab rasv kõhu piirkonda kogunema

Minda vanemaks inimene saab, seda aeglasemaks muutub tema ainevahetus. Menopausi näol on tegemist etapiga, mis muudab keha talitlust, ilma et inimene oleks muutnud midagi oma eluviisis. Naissuguhormoonide langusega hakkavad lisakilod kergesti kuhjuma, eriti kõhu piirkonda. Naise elus on see periood eriti keeruline kõikide muutuste tõttu, mida see enesega kaasa toob. Selleks, et kehakaal päris käest ära ei läheks, tuleks kinni pidada mõnedest reeglitest.