Tselluliidist vabaks? Head toiduained, mis aitavad aegamööda pahelist vähendada

Foto: Shutterstock

Tselluliit seab end ikka sinna sisse, kus on ruumi, ehk siis reitele, tuharatele, kõhu piirkonda ning isegi käsivartele. Selle põhjuseks võib olla vähene liikumine, halvad toitumisharjumused või vähene vedeliku tarbimine. Reitel olev tselluliit on seotud ka hormonaalsete muutustega, aga võib olla ka pärilik. Tselluliidi puhul on tegemist rasvarakkude ladestumisega naha alla. Õige toitumine võib aidata sul sellest vabaneda.