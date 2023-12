Siiani oleme me harjunud otsima õnne suhetest, karjäärist, elusituatsioonidest jne. Tegelikult võib tõelist õnne leida ainult iseenda seest, oma sügavast sisimast. Kui otsid seda pimesi asjadest, millest sa arvad, et õnne võiks pakkuda tunned end peagi tühjana ja kõike muud kui terviklikuna. Kui mõistad, et kontrollid tõesti oma õnne, on seda raskem ohustada ümbritsevate olude või inimeste poolt.