Aga et paremini tööajaks valmis olla, soovitab ta siiski töörütmi, millal ärkad ja millal magama lähed, juba puhkuse ajal sisse viia, siis on üleminek lihtsam. “Muidugi tasub ka olla tänulik selle vägeva puhkuse eest ja et sul on töö — see aitab mõtteviisi paika seada,” räägib ta.