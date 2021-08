Suuremas pildis võib nentida, et koroonapandeemia on andnud laastava löögi töötavatele naistele – praktiliselt 2 miljonit on kukkunud välja tööturult, ning paljudel juhtudel seetõttu, et nad on ebaproportsionaalselt koormatud majapidamistööde ja laste eest hoolitsemise kohustustega.