Kas su terve elu on vale olnud? Hügieenimüüdid, mida ei tohiks uskuda

Otoloog Douglas M. Hildrew ja Yale Medicine kuulmis- ja tasakaaluprogrammi meditsiinidirektor kinnitavad, et kõrvatikkude kasutamine kõrvade puhastamisel on vale ja potentsiaalselt ohtlik.

Seega pole kõrvatikud kõrvade puhastamiseks vajalikud ning need võivad hoopis palju kurja tekitada. „Õhukese naha kombinatsioon, mis asub otse kõva luu peal, muudab naha kõrvatiku torkimise korral rebenemise suhtes üsna haavatavaks ning see võib põhjustada verejooksu,” selgitab Hildrew.

See on tõsi: keev vesi tapab tõhusalt kahjulikke baktereid, nagu märgib Maailma Terviseorganisatsioon. Kuid pole teaduslikke tõendeid selle kohta, et kätepesuks oleks vaja just kuuma vett. Seega soe vesi on sama tõhus kui kuum.