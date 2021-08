Maarja kogemus läägelt romantilise Priiduga: ta nuttis, anus, palus, suudles mu jalgu...

“Hulludest eksidest rääkides, siis minul on vahva kogemus mehikesega nimega Priit. Priit oli tavaline eesti mees, aga keskmisest romantilisem. Läägelt romantiline. Kleepekas. Kuidagi suutsin siiski kõrvuni ära armuda ja tema küljes pool aastat kleepuda, kuni ühel hetkel lõi pea selgeks ja sain aru, et aeg on jalad kiiremas korras selga võtta ja seitsme tuule poole kapata. Arvate, et Priit tahtis sellest midagi kuulda? Priit pidi armuvalusse maha surema!