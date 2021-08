Kehakaal kipub tihti kerkima salakavalalt, kilo lisandumist ei märka keegi, ent aastate jooksul võib kaal juba tõusta mitmekümne kilogrammi võrra ja see on juba oluline ülekaal.



Mitmed ülekaalulised inimesed toovad põhjenduseks, et on suure kondiga ning nende kõrge kehakaal on geenides. Dr Adamson kinnitab, et on olemas uuringud, mis väidavad, et lihasmassi hulk ja skeletiproportsioonid on tõesti geneetiliselt suurel määral paika pandud, ent elustiil ja keskkonnategurid mõjutavad siiski kaalu oluliselt.