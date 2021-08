Sul on pidevalt külm, ka soojade ilmadega? On üks hea nõuanne, mida sel puhul teha

Harjutus, mis annab sooja

Hof selgitab, et see harjutus aktiveerib pruuni rasvkudet, mis suudab energiat põletada, ja roietevahelisi lihaseid. Roietevahelised lihased on lihasrühmad, mis asuvad roiete vahel ja aitavad roideid hingamise ajal liigutada. Nende aktiveerimine tekitab soojust.

Tee nii:

1. Istu.

2. Hinga aeglaselt ja sügavalt viis-kuus korda sisse-välja, lastes hingeõhul loomulikult kulgeda.

3. Hinga pikalt sisse.

4. Välja hingates lõõgastu.

5. Hinga pikalt sisse.

6. Hoia hinge kuni viis sekundit kinni.

7. Pinguta ülaselja- ja rinnalihaseid, hoides hinge kinni, aga ära pead pingesse tõmba. Hoia lõug lõõgastunud

8. Lõdvesta.

Hof kinnitab, et harjutades hakkad tundma, kuidas soojus kulgeb kaela juures tervesse kehasse. Kõik on erinevad, aga harjutamise tulemusel hakkad tundma, et soojus tuleb sinu seest.

Jäävann aitab käsi ja jalgu soojendada

Kui külmetama kipuvad käed ja jalad, soovitab Hof proovida jäävanni.

Tee nii:

1. Pane ämbrisse kaks kolmandikku vett ja kolmandik jääd.

2. Keskendu kätele (või jalgadele).

3. Pane käed või jalad ämbrisse.

4. Hoia käsi või jalgu vees kaks minutit. Mingil hetkel peaksid need külma asemel soojad tunduma.

5. Võta käed või jalad ämbrist välja, aga keskendu siiski endiselt nendele.

6. Raputa neid mitu korda, et ärgitada vereringet värskelt äratatud jäsemetes.

“Veresooned tõmbuvad jäävees esmalt kokku. See on loomulik kaitsemehhanism, aga kui vere temperatuur on kümme kraadi, need laienevad ja soe veri saab soontesse voolata. Sa seadistad oma jäsemete füsioloogilisi funktsioone ümber. Inimestel, kes kaebavad tihti

külmade käte või jalgade üle, laienevad ja ahenevad veresooned halvasti. Käte ja jalgade veene ümbritsevad lihased ei funktsioneeri hästi ja neid on vaja ümber harjutada. Jääveeharjutus aitab. Kui sul on tihti külmad käed või jalad, proovi seda harjutust teha iga päev. Kohanemine toimub üsna kiiresti. Olles paar päeva seda harjutust teinud, avastad, et jäsemed ei ole enam nii külmad,” soovitab Wim Hof proovida.