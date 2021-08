Lugeja imestab: miks arvatakse, et lastetu naine mingi karjäärihai on?

Pühapäeval avaldatud Naisteka videodebatis "Lastega või lasteta naine — kumb on ühiskonnale väärtuslikum?", arutlesid teema üle ema ja poliitik Riina Solman ning kunstnik Fideelia-Signe Roots , kes on endale valinud n-ö lastevaba elu.

"Miks arvatakse, et lastetu naine mingi karjäärihai on? Ta on täpselt samamoodi tubli ja kodule pühendunud, nagu lastega inimesed. Võib olla talle pole saatusest määratud lapsi saada? Vanasti oli lapsendamine lihtne - kuskil jäi laps orvuks sõja, vanemate haiguse, vm. tõttu, teine pere võttis endale, kirikhärra kandis raamatusse ja oligi korras. Tänapäeval on see palju keerulisem. Ka kunstlik viljastamine pole alati heaks kiidetud. Avage "tarkpead" ometi silmad ja jätke huupi sõnade loopimine."