Pidevad raskused uinumisega? Põhjus võib peituda selles, et jätad päeva jooksul midagi olulist tegemata

Suur-Pärnu Benu Apteegi proviisor Alexandra Sauskina sõnul võivad und häirida nii suviselt kõrge temperatuur kui ka liigne valgus, ent enamasti tekivad uinumisraskused mitme soodustava faktori koosmõjus. “Üheks suurimaks loomulikuks mõjutajaks on inimese vanus. Noortel on loomulik soodumus hiljem magama jääda ja hiljem ärgata, vanuse tõustes uneaeg lüheneb. Hormonaalsete muutuste tõttu esineb naistel sagedamini unehäireid. Lisaks mõjutab ööpäevast biorütmi ja und inimese genotüüp, elusiiliharjumused, tegevusala ning kaasnevad haigused,” loetleb Sauskina unehäirete põhjuseid.

Päevauinak võib kasu asemel kahju teha

Pikemat päevast uinakut apteeker unetuse puhul ei soovita, kuna see võib täiskasvanu une ja ärkveloleku rütmi oluliselt häirida. Küll aga on päevane uinak tervisele kasulik väikelastele, üle 55. aastastele ja vahetustega töötajatele — ülejäänutele soovitab proviisor end stimuleerida, et päeval mitte uinuda. “Näiteks jahe dušš või jalutuskäik õues aitavad nii unisust peletada kui ka keha ergutada,” soovitab Sauskina ja lisab, et kohvi tarvitamisega peaks olema ettevaatlik. “Kuigi kofeiin on hetkel peamine laialt kasutatav stimulaator, soodustab selle liigtarvitamine unehäireid. Kui on raskusi magama jäämisega, siis õhtusest cappuccinost või muust piimakohvist tasub kindlasti loobuda, kuna kohvile lisatud piim pikendab kofeiini toimet veelgi,” selgitab proviisor.

Lisaks kohvi joomise piiramisele on apteekri sõnul oluline tarbida päeva jooksul piisavalt vett. “Vähene vee tarbimine küll otseselt und ei mõjuta, aga loob uinumiseks ebasoodsa fooni, takistades esmalt neerude ja soolestiku tööd,” räägib Sauskina vee joomise tähtsusest ning juhib tähelepanu, et lisaks veele on oluline ka piisav mineraalainete tagavara, eriti magneesiumi, mis mõjutab otseselt närvisüsteemi. Piisav magneesiumi tagavara organismis ja vajadusel toidulisandina juurde võtmine aitab proviisori sõnul samuti unehäired vältida.

Unetuse vastu taimetee ja melatoniiniga