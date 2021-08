Puugiaeg ei ole veel läbi: kuidas toimida, kui puuki ei õnnestu täielikult eemaldada?

Gjensidige õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Terje Rabe ütles, et puugihammustuse korral ja õnnetusjuhtumikindlustuse olemasolul tuleks kindlasti teavitada ka oma kindlustusseltsi. „Puukentsefaliidi vastu vaktsineeritud klient, kellel on õnnetusjuhtumikindlustus ja on saanud puugihammustuse, võib vastavalt tingimustele olla kindlustatud ka puukborrelioosi vastu, mis tähendab, et tal on õigus hüvitisele,“ sõnas Rabe.