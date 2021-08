Õpi teistmoodi mõtlema ehk kuidas muuta kadedus tugevuseks?

Ta selgitab, et kui piirame oma negatiivset kõnet, võime leida, et meil on palju vähem öelda. Me võime tunda end koguni pärsituna. Kellelegi ei meeldi ebamugav vaikus, kuid enese negatiivsusest vabastamine on asja väärt. Kellegi teise tööeetika kritiseerimine ei pane sind kõvemini tööd tegema. Enda abielu võrdlemine kellegi teise omaga ei muuda sinu abielu paremaks, kui sa just ei tee seda läbimõeldult ja tulemuslikult. Arvustamine loob illusiooni, et kui sa näed piisavalt hästi, et arvustada, siis küllap oled sa parem, ja kui keegi teine ebaõnnestub, siis sina küllap liigud edasi. Tegelikult viivad meid Shetty sõnul edasi ettevaatlikud, läbimõeldud tähelepanekud.