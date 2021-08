Urogünekoloogia eksperdi sõnul pole väga ohtlik, kui aeg-ajalt igaks juhuks vetsus käia. Kuid kui seda juba igapäevaselt teha, võib see hakata mõjutama põit ning võib põhjustada muutusi põiefunktsioonis. "Põhimõtteliselt sensibiliseerite põit ja see muutub tundlikumaks. Kusepõis hakkab andma liiga vara signaale, et põis on täis, ning inimene hakkab tihedamini vetsu vahelt käima."