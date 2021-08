Valulikud krambid mensturatsiooni ajal? Just see tegevus aitab valu leevendada

Kuigi krampide või iivelduse korral on ilmselt trenn viimane asi, millele mõtled, on see ideaalne viis, kuidas krampe või iiveldust leevendada. Kuid milline treeningviis valida, kui enesetunne pole just kiita?

Selleks ideaalseks valikuks on jooga. Jooga aitab sul lihaseid venitada, mis võivad krampide tõttu pingul olla. Samuti julgustab jooga sul olema oma keha suhtes tähelepanelik - see aitab leida positsioone, mis on füüsiliselt ja emotsionaalselt kõige tervendavamad.

Kuigi jooga on suurepärane treeninguvõimalus krampide ja kõhupuhituse korral, on parim treeningvõte ikkagi individuaalne. See tähendab, et kõik, alates joogast HIITini, on sellel ajal hea, kui see tekitab parema enesetunde. Kui sul on ebamugavustunne või iiveldus, saad endiselt teha oma lemmikharjutusi, lihtsalt tuleks koormust vähendada.

Näiteks kui sulle meeldib joosta, peaksid võib-olla menstruatsiooni esimese paari päeva jooksul kiirust vähendama või isegi kiirkõnnile üle minema. Ükskõik, mis muudab krambid rohkem talutavamaks, on seda väärt.

Allikas: Health Digest