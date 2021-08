Jennifer Aniston põnevast hommikurituaalist: soovitan seda teha vähemalt nädala — te ei usu, kui palju muutuda võib!

Kõige esimese asjana soovitab näitlejanna kõigil alustada oma päeva ekraanivabalt. See tähendab, et päeva esimesel tunnil ta ei vaata telefoni ega võta kätte arvutit. "See nõuab harjumist, kuid tulemus on seda väärt," sõnab staar ja lisab: "Sel ajal pole minu jaoks olemas telefoni, sotsiaalmeediat, e- kirju ega ka sõnumeid. Soovitan kõigil teha päeva esimese tunni ekraanivaba ja proovida seda vähemalt nädala- te ei usu palju muutuda võib!"