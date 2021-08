Innovatsiooni järgmine samm: uus ja ka lihtsam viis tarbida toidulisandit

„Vitamiinid ja mineraalained on meile asendamatud mikrotoitained ja me peame neid saama, eelkõige toidust. Keha sünteesib neist ise väga väheseid,” ütleb toitumisnõustajaks õppinud Kristi ning lisab, et kahjuks on toidust saamine tihtipeale küsitav, arvestades keskmise inimese toiduvalikuid. Aga ka stressitase mängib vitamiinide imendumisel olulist rolli. „Stressiolukorras vajab organism rohkem vitamiine ja mineraalaineid. Eriti näiteks B-grupi vitamiine, sest need on meie närvisüsteemile väga olulised. Sellises olukorras aga on meie seedimine raskendatud ja võib juhtuda, et me seedime toidu ära lihtsalt selleks, et energiat saada, aga see ekstratöö, et ka mikrotoitaineid imenduks, jääb organismil tegemata.”

Spreivitamiinide tehnoloogia on uus ja innovaatiline. Kristi sõnul on seda maailmas kasutatud vaid kümmekond aastat. „Vitamiinide saadavus tablettidest ja spreivitamiinidest on täiesti erinev, see tähendab, et imendumine on erinev. See on ka olulisem fakt, miks võiks eelistada spreivitamiine. Vastupidi kapslitele ja tablettidele hakkavad need imenduma juba suu limaskestas,” ütleb ta ning lisab, et uuringute kohaselt imenduvad traditsioonilised kapslid ja tabletid vaid 25–35% ning spreivitamiinid kuni 75% kogu sisaldusest.

Uuenduslike spreivitamiinide kasuks räägib lisaks heale imendumisele ka nende mugavus. „Tarbimise ajal ei ole vaja manustada vett ja kasutusmugavuse pärast sobivad need hästi ka inimestele, kellele ei meeldi või kes ei suuda tablette neelata. Näiteks nagu lapsed ja vanemad inimesed.”

Ka hinnaklassilt ei ole NorVita spreivitamiinide puhul tegemist teistest toidulisanditest kallimate toodetega. „Kui võrrelda doosihinda, siis me oleme tihti hoopis odavamad,” ütleb Kristi ja toob näitena D-vitamiini toidulisandi, kus NorVita toidulisandis on seitsme kuu kogus, mis maksab sama palju kui tavapärane D-vitamiini toidulisandi kolme kuu kogus.