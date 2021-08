VIDEO | Kas mahla joomine muudab mehe sperma maitsvamaks? Meestearst reageerib levinud "hügieeninippidele"

Meeste intiimpiirkonna hoolitsemise eest on tavaliselt mitmeid erinevaid müüte, mis on ka TikTokis ringlema läinud - näiteks, et mehe sperma maitseks hästi, tuleks juua palju ananassimahla või süüa jõhvikaid. Kas sellel on ka tõepõhi all? Kui oled ebakindel, kas ikka maitsed ja lõhnad allpool hästi, siis kuidas seda endale kindlustada? Vaata videost, mida arvab Tartu Ülikooli Kliinikumi meestearst Kristjan Pomm sellest kõigest.