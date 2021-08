HARJUTUS | Kuidas saada aru, kui rahul sa oma eluga tegelikult oled?

Dalí Getter Karat rõhutab, et harjutuse tegemisel on kõige tähtsam olla iseenda vastu aus, sest sa ei pea seda harjutust kellegagi jagama. “Mida ausam sa oled enda vastu, seda kindlam on vundament, kust edasi liikuda. Mida rohkem maske sa enda ees kannad, seda rohkem on vundamendis mõrasid,” märgib ta.