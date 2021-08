Elu suhtekolmnurgas: "Raul küsis üksnes, kus ta naine on. Mitte kus Liina on, vaid kus mu naine on."

"Katrin jätkab: “Liina teab, et ma selle loo räägin. Karta pole temal ega minul midagi, sest tema mees ju sai nagunii teada. Üldiselt teatavaks see juhtum me linnas õnneks ei saanud ja selle jutu põhjal ei oska meie tuttavad ka aimata, millisest õhtust ja kellest jutt käib, kuna nimed on muudetud. See sünnipäev oli tutvuskonna pidu paarikümne inimesega. Liina oli seal oma mehe Rauliga. Nende tütar oli juba maale Liina vanemate juurde suve veetma sõitnud ja nad olid täiesti vabad ükskõik kui kaua pidutsema.