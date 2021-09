KUULA | Hitt koduses kehahoolduses. Millega on võitnud kupumassaaž rohkem kui 40 000 Eesti naise südame?

Kes teaks ja oskaks seda maailma veel paremini avada kui mitte kupud.ee esindaja Mari-Liis Mürgimäe, kelle toel on kodusest kupumassaažist saanud üks viimase aja suurimaid trende koduses kehahoolduses. Uurisime, mis need kupud siis õigupoolest ikkagi on. Kuidas Mari-Liis ise sellesse maailma sattus? Kuidas ilukupud täpselt toimivad?