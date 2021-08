Vaevled migreeni käes? Abi võib olla sellest, kui teed oma elustiilis väikese muudatuse

Juust

Juust sisaldab ainet, mida tuntakse kui monoamiini või türamiinina. Kuigi migreeni ja türamiini vahelise seose kohta on veel teatuid küsimusi, teame, et türamiini lagundamiseks on vaja spetsiifilist kehaensüümi. Ja kui sul on selle ensüümi puudus, siis sinu keha ei seedi türamiini korralikult, mis võib põhjustada migreeni.

Kuigi kõik juustud sisaldavad türamiini, võiksid vältida Šveitsi-, Cheddari-, Parmesani-, feta-, Munsteri-, Camemberti- ja sinihallitusjuustu kasutamist. Kuid näiteks toorjuust, kodujuust, tofu sisaldavad madalamat türamiini taset, nii et need võivad olla sinu jaoks ohutumad võimalused.

Alkohol

Ameerika Migreenifondi andmetel võib inimene kogeda migreeni pool tundi kuni kolm tundi pärast alkoholi joomist. Ühe teooria kohaselt mida tumedam on alkohoolne jook, seda tõenäolisem on migreeni vallandumine. Miks? Kuna tumedama värvusega alkohoolsetes jookides on kõrgem tanniinide, flavonoid ja fenoolide sisaldus, mis arvatavasti põhjustavad migreeni.

Šokolaad

Kui sööd šokolaadi, tarbid ka kemikaali, mida nimetatakse beeta-fenüületüülamiiniks. See võib põhjustada ahelreaktsiooni, mis paneb arterid sinu peas kokku tõmbuma. Kuna veresoonte kokkutõmbumine on võimalik peavalu põhjus, võib see ka põhjustada migreeni.

Oliivid

Nagu ka juustud, on oliivid täis türamiini.

Kimchi

Kimchi on maitsekas roog köögiviljadest ning vürtsidest, mis on tavaliselt kas kääritatud või marineeritud. Kuid kui koged migreeni tihti, võib see Lõuna-Korea delikatess olla liiga suur amps sinu jaoks. Kuna kimchi sisaldab sageli kääritatud köögivilju, sisaldab see ka palju probiootikume. Ja kuigi need elusad bakterid ja pärmid võivad olla tervisele kasulikud, võivad need migreenihaigetele probleeme tekitada.

Allikas: Health Digest