Kriisipsühholoog: kui midagi annab juba sõnadega välja öelda, muutub ka see, kuidas me olukorda tunnetame

Rääkides oma tunnetest, mis meid valdavad, ja kirjeldades, kuidas on nende tunnetega olla, mõistame ennast palju rohkem ja anname ka teistele võimaluse meid mõista. Veelgi enam, kui suudame need segadust tekitavad tunded loogilise lausesse panna, siis tekib juba iseenesest korrastuse tunne.

Kui midagi annab juba sõnadega välja öelda, muutub ka see, kuidas me olukorda tunnetame

“Kui lihtsalt tajutavatena ja ilma sõnastamata on meie tunded piiritlemata ja segi paisatud, siis välja öeldud tunded muutuvad konkreetsemaks,” kirjutab Haamer ja lisab, et nii saame aru, millal miski algas ja kuidas kulmineerus ning mis seda põhjustas. Samuti aitab kirjeldamine muuta tundemaailma arusaadavamaks ja dünaamilisemaks ja me märkame selles seaduspärasid, tunnete tekkemehhanisme, nende algust ja lõppu. See ei ole siis enam kaootiline maailm, mille kontrollimine tundub lootusetu.

Ta toob välja, et läbi tunnetest rääkimise me neid just kontrollima hakkamegi. Esialgu võib rääkimine olla keeruline, sest väljaütlemiseks tuleb tunne enne ära tunda, et teda sõnadega kirjeldada. Kui aga tekib vilumus, on tunnete sõnastamine üks kiiremaid viise enesekontrolli taastamiseks.

Tunnete verbaalne käsitlus on üks psühhoteraapias levinud abistamisvõte. Siiski rõhutab Haamer, et see ei tähenda, et psühholoog alati esimese asjana peaks küsima, et mida te tunnete. Vabalt võib tunnetest rääkides sellise küsimuse hoopis ära jätta. Sama hästi võib inimeselt küsida ka, mida ta mõtleb või mida ta olukorrast arvab. Üsna tõenäoliselt avatakse oma mõtete ja arvamiste üle arutledes ka oma tunnete maailma.

“Aeg-ajalt ongi soovitav uurida pigem mõtete kohta, kuna sõna “tunded” võib inimese juba nii ära hirmutada, et ta ei julgegi midagi ütelda. Samuti saab paluda inimesel oma olukorda kirjeldada ja muu hulgas jagab ta kuulajaga ka oma tundeid,” räägib ta.