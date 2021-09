Chrissy Teigen jagas mõtteid lapse kaotusest: sain aru, et mu kolmas laps ei jõua siia kunagi

“Mõtlen New Yorgile, kui asjad olid lihtsad. Mõtlen sellele, mida olen teinud ja kogenud mitte ainult viimasel ajal, vaid üldse oma elus. Tunnen end viimasel ajal pisut kehvasti,” kirjutas Teigen foto all endast ja oma kaasast.

“See kõik algas, kui mõtlesin, mida oma kokaraamatu avalikustamisel kirjutada ja trükkisin “Mu kolmas laps on siin”. Pidasin silmas kokaraamatut, aga sain aru, et mu kolmas laps ei jõua siia kunagi,” kirjutas Teigen. Tal on kaks last, nurisünnitusega kaotas elu kolmas planeeritav laps Jack.

“Sain aru, et viskusin kokaraamatusse, et mitte mõelda oma kolmandale lapsele. Ma pole lõpuni Jacki lahkumist läbi elanud ja kuna ma ei tarbi enam alkoholi, on vaja neid asju nüüd läbi elada. Ma tahan öelda, et elu on nii pagana keeruline,” kirjutas Teigen.

Möödunud aastal teatas Teigen nurisünnitusest samuti sotsiaalmeedia vahendusel. "Me oleme šokeeritud ja sellises jubedas valus, millest me vaid kuulnud olime, sellised valus, mida me kunagi tundnud pole," kirjutas Teigen Instagramis tehtud postituses.

"Me ei suutnud veritsust peatada ja anda lapsele vajalikke toitaineid, seda vaatamata suurele kogusele doonorverele. Sellest lihtsalt ei piisanud."

Teigen lisas, et tema ja tema abikaasa ei ole kunagi lapsele enne sündimist nime andnud, aga hakkas kõhus olnud poisslast Jackiks kutsuma.