Püsi terve! Apteeker annab nõu: kuidas käed haigusetekitajatest puhtaks saada, kui vesi ja seep pole kättesaadaval?

Benu veebiapteegi farmatseudi Triin Hirvlaane sõnul on kätepesu üks tõhusamaid viise viiruste ja bakterite põhjustatud haiguste ennetamiseks. “Kui käsi ei pesta regulaarselt või piisavalt põhjalikult, siis võivad inimesed edasi kanda ja nakatuda nii mitmesugustesse viirushaigustesse kui ka ussitõppe. “Vähese kätehügieeni tõttu võivad tekkida bakteritest põhjustatud infektsioonid, näiteks inimese nahal on üks levinum bakterite perekond - stafülokokid, kes enamjaolt on ohutud, kuid haavadesse sattudes põhjustavad põletikku,” toob apteeker näite ja lisab, et tualeti kasutamise järgselt on korralik kätepesu vajalik erinevate n-ö kõhuviiruste, näiteks noro- või rotaviiruste nakkuse vältimiseks. "Sarnaselt levivad ka kõhuparasiidid nagu nt naaskelsabad, solkmed ja laiuss. Solkmed võivad levida ka saastunud vee, marjade või aedviljadega, sestap on lisaks kätepesule oluline enne söömist pesta ka marju ning juur- ja köögivilju,” rõhutab Hirvlaan.