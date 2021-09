Kuidas saada iga hinna eest, mida tahad? 4 selle sajandi skandaalseimat naispetist, kellel õnnestus maailma koorekiht ära tinistada

Need 4 naist šokeerisid avalikkust oma jultumuse, valede ja skeemidega, mille puhul kulus omajagu aega, enne kui ümbritsevad ohvrid mõistsid, et nende ümber on meisterlik võrk punutud.

Idufirma asutaja Elizabeth Holmes

See on uskumatu lugu, mis kõnetab igaüht, kel on kunagi särav äriidee olnud või kokkupuude hullumeelse ülemusega, kes justkui nõidusega inimesi oma loitsu all tantsitab. Käesoleval sügisel käib Californias kohtuprotsess Elizabeth Holmes'i (37) üle, kelle idufirma Theranos tõusis aastate eest Ränioru säravaks täheks. Ühel hetkel oli paljulubava ettevõtte väärtus ligi 10 miljardit USA dollarit, tõotades sellega ennenägematut revolutsiooni meditsiinimaastikul. Nimelt lubas ärimagnaadist imelaps, et innovaatiline vereproovitehnoloogia on senisest oluliselt valutum, odavam ja tõhusam. "Üks pisike tilk muudab kõik," andis ettevõte maailma uueks tegeva lubaduse.

Kuidas on võimalik, et vaid 19-aastaselt idufirmale aluse pannud noor naine suutis veenda IBMi, Inteli, Panasonicu ja paljude teiste nimekate ettevõtete tippjuhte, investoreid ja riskifondide suurnimesid, ja pani nad uskuma idee võimalikkusse, mis eksisteeris pigem leiutaja enda peas kui reaalsuses?

Ehk võib põhjuseid hakata otsima juba varasest lapsepõlvest, mil Elizabeth Holmes demonstreeris vankumatut sihikindlust ja selget tulevikuvisiooni. Ta teadis täpselt, millise elu ta endale luua kavatseb.

"Kelleks sa tahad saada, kui suureks saad?" küsiti talt lapsena, nagu meilt kõigilt.

Väike Elizabeth vastas kõhklemata: "Tahan saada miljardäriks."

"Kas sa ei tahaks pigem presidendiks saada?" uuris sugulane.

"Ei, president abiellub minuga, sest mul on miljard dollarit," vastas tüdruk ebatavaliselt täiskasvanulikult.

Keskkoolis oli ta edukas õpilane, kelle eesmärk oli mainekasse Stanfordi ülikooli pääsemine, mis mõistagi ka õnnestus. Ja mitte ainult. Ta võeti vastu presidendi aunimekirja õpilasena - see on üks kõrgemaid akadeemilisi tunnustusi, mis USA keskkooli õpilasele osaks võib saada. Ülikoolis asus noor naine õppima keemiatehnoloogiat. Selle osakonna esindusnäo käe all asus ta laboriabilisena teaduse põnevat maailma avastama.

Naise lähedal seisvad isikud kirjeldavad aga mitmeid olukordi, kus Elizabeth oli ebatavaliselt järsk ja tundetu. Seda nii noores eas kui hiljem Theranost juhtides. Ühe austaja jättis ta kooliajal maha, kui teavitas viimast, et tal pole noormehe jaoks enam aega, kuna asutab oma idufirma ja kavatseb täielikult sellele pühenduda. Heast perest pärit ihaldusväärset peigmeest polnud keegi kunagi varem maha jätnud. Enamiku ajast särava ja entusiastliku ülemuse jäist kalkust said tunda ka tema alluvad. Naine võis silmapilgu vältel heast haldjast jääkuningannaks muutuda.

Muideks, sel suvel, kohtuprotsessile eelneval kuul sai naine emaks ja tõi ilmale poja. Mis kaardid erakordselt veenval ja targal maailmavallutajal veel varuks on, ja kas tal tuleb aega trellide taga veeta, näitab aeg.

Pretsedenditu lugu on leidnud ohtralt kajastust ka popkultuuris. Eestikeelne tõsieluline põnevusromaan "Vere pettus" on saadaval siin. Elizabeth Holmes'ist ja Theranosest on valmimas film, kus naist kehastab üks Hollywoodi enimteenivaid näitlejannasid, Jennifer Lawrence. HBO dokumentaal "The Inventor" on kõrgelt hinnatud paljudes portaalides.

