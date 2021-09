Üldse mitte haruldane! Kõik, mida peaksid teadma emakavälise raseduse kohta

Kuigi iga seksuaalselt aktiivne naine võib kogeda emakavälist rasedust, on siiski mõndadel naistel suurem risk seda kogeda kui teistel. Naised, kellel on kõrgem risk rasestuda, on näiteks üle 35aastased, suitsetajad. Samuti on kõrgem risk rasestuda ka neil, kellel on olnud mitu seksuaalpartnerit ja kellel on varem esinenud sugulisel teel levivaid nakkuseid.