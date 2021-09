Pidevad lihaskrambid? Need võivad viidata sellele, et organismis on ühe olulise mineraali puudus

“Oluline on jälgida, et igapäevases menüüs oleks piisavalt kaltsiumi sisaldavad toiduaineid ning tähtis on teada, et mitte ainult piimatooted pole head kaltsiumiallikad, vaid ka näiteks kapsas, mooniseemned, nõges, brokoli, spinat, pudruhelbed, lõhe, räim ja kilu,” loetleb Sokk kaltsiumivajaduse katmiseks olulisi toiduaineid.