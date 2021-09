Oled kursis? See vidin, mida me iga päev sadu kordi näpime, on tõeline pisikupesa

Foto: Jenny Ueberberg/Unsplash

Me kõik teame, kui oluline on käsi pesta, et nakkushaiguseid vältida. Aga oled sa mõelnud, milline pisikupesa on sinu telefon, mida sa päeva jooksul sadu kordi näpid? Naisteleht teeb selgeks, kui sageli ning mis vahendiga peaks telefoniekraani puhastama.