Nii lihtne ja loogiline ehk tuletame meelde 10 kuldreeglit edukaks kaalulangetuseks

1. Loobu üleliigsest suhkrust.

2. Tarbi tervislikke rasvu.

3. Jaluta nii palju kui võimalik.

4. Söö proteiinirikkaid hommikusööke.

5. Pööra tähelepanu kaloritele, mida sa sisse JOOD - need on kõige salakavalamad!

6. Sea omale väikseid, kuid realistlikke eesmärke, mille saavutamine sulle motivatsiooni annab.

7. Õpi ise süüa tegema, nii kontrollid, mida suhu paned.

8. Tervislikud snäkid ja vesi on sinu suured sõbrad.

9. Leia omale mõttekaaslased või eeskujud, kes sind sinu teekonnal inspireerivad.

10. Ära näljuta ennast, see on nagunii hukule määratud ja kilod kipuvad mitmekordselt tagasi tulema!