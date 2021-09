Ärevus võtab menstruatsiooni ajal maad? Sellele on lahendus!

Kas sul on PMS või PMDH? Nillni ütleb, et peaksid endalt küsima, kui tugevat häirivat mõju need sümptomid sulle avaldavad: kas see segab töötamist või kooliskäimist, hobidega tegelemist, perekonnaga suhtlemist või sotsialiseerumist? Kui jah, siis need on märgid, et midagi ebatavalist on toimumas ja sa peaksid abi otsima.