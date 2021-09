Just seda peaksid veini kõrvale näksima, et väikesest patustamisest hoolimata tervislik olla

Oluline on leida tasakaal pisikeste pattude ja tervislikkuse vahel. Toitumisekspertide sõnul on heaks variandiks oliivid. Need on toitvad ning sisaldavad rikkalikult antioksüdante, mis aitavad võidelda põletike ja haigustega. Oliivides ja oliiviõlis sisalduvad tervislikud rasvad mängivad õigustatult peaosa Vahemere dieedis.