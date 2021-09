Pidev pissihäda, aga uriini tuleb olematult või ääretult vähe. Ja kui tuleb, on see hirmus valulik. Seega saab üksmeelselt nõustuda, et põiepõletik on üks ebamugavamaid haiguseid. Milliste nippidega saab seda aga leevendada? Vaata videost!