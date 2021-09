"Miks jälle!" ehk põhjused, miks inimesed sinuga halvasti käituvad

Esimese sammuna peaks siin muidugi mõtlema sellele, kuidas sina käitunud oled. Kui sa ei ole enda meelest seda olukorda kuidagi esile kutsunud – öelnud midagi, provotseerinud või solvanud, siis tuleks mõelda, et miks nii läks.

Enimlevinud põhjused on järgnevad:

Sa ei ole kehtestanud piire

Võimalik, et sinu natuur on leebe ning sa ei kipu koheselt välja ütlema seda, mis sulle ei sobi. Seega, sa pigem lased inimestel tegutseda nii nagu nad soovivad, isegi kui see teeb sulle tegelikult haiget.

Kui sa nii tunned, siis on aeg kehtestada oma piirid – ajada selg sirgeks ja öelda välja, et sulle selline käitumine ei sobi.

Sa ei näita oma emotsioone välja

Toome näite: kujuta ette, et su partner ärkab hommikul vasaku jalaga ning solvab sind. See teeb sulle haiget, aga sa ei ütle midagi, sest sa kirjutad selle "raske hommiku" arvele. Kui ta õhtul töölt tuleb, ootab teda taas kaetud laud ja tema lemmiksöök – sa tahad talle meele järele olla.

Nii ei tekigi sind solvanud inimesel tunnet, et nii ei tohi sinuga käituda. Taaskord on siinkohal aeg oma käitumist muuta – öelda, et see riivas sind ja see ei sobi sulle.

Vaata, kellega sa end ümbritsed

Kui tunned sageli seda, et sind koheldakse halvasti, tuleks vaadata üle ka oma sõprus- ja lähiringkond. Millised inimesed seal on? Kas nad lisavad su elule väärtust või on nad mingil põhjusel soovinud sinust oma "peksukotti" teha? Kindlasti ei ole see täisväärtusliku lähisuhte tunnus ja kui ühist keelt muudmoodi ei osata leida, tuleks sul oma eluga edasi minna.

allikas: Your Tango