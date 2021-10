Tahaksid olla igapäevaelus õnnelikum? See on moodus, mida praktiseerides jõuad vaikselt rõõmuni

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat, kes korraldab 30-päevast õnnelikkuse väljakutset “Õnneks on aega”, sõnab, et õnn on suurel määral meie enda kätes. Õnne saab ka treenida läbi tähelepanu ja keskendumise. Mida rohkem harjutad, seda alateadlikumalt see tuleb. Hea viis tõsta oma õnnetaset on praktiseerida tänulikkust.