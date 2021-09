Võeh! Lausa üks naine viiest teeb oma aluspesu kandmisel selle jäleda vea

Nahahooldusele keskendunud interneti lehekülg The Derm Review viis enam kui 1000 naise seas läbi uuringu, millest selgus, et lausa 21% vastanuist kinnitas, et nemad kannavad sama aluspesu mitu päeva järjest. Eksperdid soovitavad aga tungivalt vahetada aluspükse iga päev, sest kergesti niiskeks muutuv keskkond on ideaalne haiguste ja bakterite levikuks ning infektsioonide tekkeks. Samuti tekib üle ühe päeva sama aluspesu kandes ebameeldiv lõhn.